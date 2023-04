Milan, Florenzi torna a Roma: titolare contro l’ex? Pioli ha deciso! L’ex capitano tornerà per la prima volta ad affrontare l’ex all’Olimpico

Nella prossima giornata di campionato il Milan va a Roma per sfidare i giallorossi. Il grande ex della partita è Alessandro Florenzi. Cresciuto a Roma e nella Roma, non verrà applaudito dalla sua vecchia tifoseria.

Le due parti non si sono lasciate bene, dopo le difficoltà nella firma del rinnovo nel 2018. Una partita da titolare contro la Roma il terzino l’ha già giocata: Milano, 6 gennaio 2022, 3-1 per i rossoneri e lui era titolare. Ora tornerà per la prima volta a Roma, dopo aver saltato le altre trasferte per infortunio, e dubbi ci sono sulla sua presenza da titolare. Le emozioni di tornare a casa ci saranno. Lo scrive Tuttosport.