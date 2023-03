Milan, è flop Origi: poco impegnato, scala nella gerarchie di Pioli. Gli infortuni non hanno aiutato il belga in rossonero

Tra i flop del mercato estivo del Milan c’è Divock Origi, preso a parametro zero dal Liverpool come vice Giroud. Arrivato a Milano con un infortunio serio, il belga non ha mai davvero ritrovato la condizione.

Sono 19 le presenze in Serie A, con due gol e un assist all’attivo, ma nessuna prestazione da ricordare. Infatti, nelle gerarchie di Pioli è dietro Ibrahimovic, come ha dimostrato il match di Udine. Lo scrive il Corriere dello Sport.