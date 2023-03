Milan, fischi per Leao: figli del campo e del mancato rinnovo. Non c’è la fiducia di una volta e una delle cause è anche la mancata firma

Fischi a San Siro. Non moltissimi, ma su un cross sbagliato dopo la mezz’ora di gioco di Milan-Salernitana, qualcosa ha rumoreggiato nei confronti di Rafael Leao. Un giocatore che non ha fiducia: di tifosi, di allenatore e della società.

Una causa non può non essere il mancato rinnovo: a gennaio sembrava che l’accordo ci fosse, invece viene tutto rimandato. Tra meno di un anno, a gennaio 2024, il portoghese potrebbe liberarsi a parametro zero; soltanto se Leao rinnoverà nel frattempo l’accordo col Milan (1,5 milioni di euro netti l’anno lo stipendio attuale, 7,5 la richiesta minima), l’ambiente cambierà.

Il rischio è, infatti, quello di vedere una scena già vista in passato: a zero il Milan ha già perso Kessie e Donnarumma, entrambi oggetto di fischi da parte dei tifosi proprio per il mancato rinnovo. Il campo e la firma potrebbero cambiare tutto, ma non si sa quale avvenga prima. Lo scrive La Repubblica.