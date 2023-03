Milan, la Fiorentina balla in difesa: ecco i numeri e il dato negativo. Una striscia che non si vedeva dal 2005 per la Viola

Se si guardano i numeri della Fiorentina, il Milan può sperare nei tre punti.

Come scrive acmilan.com, «la Fiorentina non ha tenuto la porta inviolata in nessuno degli ultimi otto match in Serie A giocati al Franchi – l’ultima volta che ha fatto peggio è stata nel 2005, quando arrivò a nove. In generale il rendimento interno della Viola non è dei migliori, basti pensare che dall’inizio del nuovo anno solare sono arrivati una vittoria, due pareggi e due sconfitte»