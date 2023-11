Milan Fiorentina, scelte le ali d’attacco: supporteranno Jovic. La decisione di Pioli per la sfida di questa sera

Il Milan questa sera scenderà sul terreno di gioco di San Siro per affrontare la Fiorentina in occasione della gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

Pioli ha deciso: saranno Samuel Chukwueze e Christian Pulisic le due ali d’attacco nel 4-3-3 rossonero. Ai due il compito di supportare e servire Jovic.