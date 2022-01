Milan Femminile, UFFICIALE: Boquete alla Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha confermato l’acquisizione dell’ex Milan, Veronica Boquete.

IL COMUNICATO – «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Veronica Boquete Giadans. Centrocampista spagnola classe 1987, “Vero” arriva dal Milan dove ha gioca le ultime due stagioni. Calciatrice di grande esperienza e con un ricco palmares, ha calcato i campi di tre continenti (Europa – Spagna, Russia, Svezia, Germania, Nord America, Asia).

Il suo debutto è con la maglia del Transportes Alcaine in Spagna, per poi passare all’Espanyol. Nel suo viaggio calcistico ha vestito – tra le altre – le maglie di Tyreso, Francoforte, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Veronica si è distinta anche negli USA prima di arrivare in Italia.

In carriera ha vinto sia a livello nazionale (1 Campionato Svedese, 1 Scudetto Tedesco e 1 Coppa di Francia) che internazionale (1 UEFA Women’s Champions League con il Francoforte). CON LA Nazionale spagnola, ha difeso i colori del suo paese dal 2004 al 2017 vincendo un Europeo U19 e raccogliendo più di 70 presenze ufficiali.

Veronica ha scelto il numero 87 e giocherà per la Viola fino al termine di questa stagione.



BIENVENIDA VERO!»