Andrea Staskova ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria del Milan femminile contro il Como

Le parole di Andrea Staskova ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria del Milan femminile contro il Como:

LE PAROLE – «Sono molto contenta per i due gol segnati, per me significa tanto aiutare la squadra, sono molto felice. Siamo unite. Continuiamo così».