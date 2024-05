Roma Juve 1-1: un pari che non accontenta nessuno all’Olimpico: ecco com’è andata la sfida del 35° turno di Serie A

Finisce in parità il match di stasera tra Roma e Juve, valevole per il 35° turno del campionato di Serie A. Sfida accesissima allo Stadio Olimpico, che termina però con un 1 ad 1 che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre.

Apre le marcature Romelu Lukaku, al quale risponde Gleison Bremer con un colpo di testa. I bianconeri colpiscono un palo con Chiesa ad inizio ripresa, i giallorossi hanno diverse occasioni per il vantaggio sul finale, ma alla fine il risultato non si è schiodato dal pareggio, anche per merito dei due portieri.