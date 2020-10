Milan femminile: SG Elite, clinica di fisioterapia e osteopatia, conferma l’addio di Veronica Boquete dall’Utah Royals, ecco le parole

Sono giorni caldissimi in casa rossonera. Il Milan femminile sarebbe sempre più vicino a chiudere per un ultimo grande colpo: Veronica Boquete, ex Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

SG Elite, clinica di fisioterapia e osteopatia, direttamente via Twitter, conferma l’addio della giocatrice spagnola dall’Utah Royals. Ecco le parole: «Orgogliosi di trattare ancora una volta la nostra calciatrice più internazionale, Verónica Boquete. Grazie per averci regalato la maglia della tua ultima squadra, Utah Royals. Speriamo di aiutarti ed essere in cima al tuo prossimo progetto».