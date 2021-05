Milan femminile: previsto turnover contro l’Hellas, le ultime dal Vismara

Milan femminile: domani ore 15:00 le rossonere scenderanno in campo contro l’Hellas Verona. Ganz avrebbe scelto il turnover per…

Domani il Milan femminile affronterà l’Hellas Verona nel match valido per l’ultima giornata di Serie A. Le rossonere sono già aritmeticamente qualificate alla prossima Uefa Women Champions League. Per questo motivo Maurizio Ganz dovrebbe optare per un po’ di turnover, in vista della super sfida al Mapei Stadium di domenica prossima (finale di Coppa Italia).

Babb potrebbe giocare dal primo minuto con Spinelli pronta a tornare titolare. A centrocampo Mauri, Conc e Rask si giocano una maglia con Boquete, Jane e Hasegawa verso la panchina. In avanti Salvatori Rinaldi parte favorita. Ballottaggio Giacinti-Dowie.

Milan femminile (3-5-2): Babb; Vitale, Fusetti, Spinelli; Rizza, Grimshaw, Rask, Mauri, Tucceri; Giacinti, Salvatori Rinaldi.