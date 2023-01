Milan Femminile, arriva Nouwen: i suoi numeri tra Psv e Chelsea

Un rinforzo importante per il Milan: dal Chelsea arriva in prestito Aniek Nouwen. Ecco i suoi numeri tra Psv e Chelsea

Un rinforzo importante per il Milan, dal Chelsea arriva in prestito Aniek Nouwen. Ecco i suoi numeri tra Psv e Blues:

Nel campionato olandese vanta oltre 100 presenze e 19 reti. Nel 2021 ha conquistato la Coppa d’Olanda primo trofeo per la squadra femminile del PSV. Nello stesso anno Nouwen si traferisce a Londra al Chelsea firmando un contratto di quattro anni. In maglia Blues ha totalizzato 18 presenze e 1 gol. Ora il passaggio al Milan nel tentativo di puntellare la difesa di Ganz per la parte finale della stagione.