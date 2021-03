Milan femminile, le immagini della vittoria nel derby contro l’Inter FOTO

Una splendida vittoria per il Milan femminile. Le giocatrici di Ganz hanno annientato l’Inter nel derby di campionato, imponendosi per 4-1 e vendicando la brutta sconfitta subita nel derby nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

Il club rossonero ha postato tramite il proprio account Twitter alcuni dei più suggestivi scatti della gara.

#InterMilan 1-4

Dominant win in the derby thanks to Gi4️⃣cinti ❤️🖤

Derby dominato grazie a @Giacinti9 ❤️🖤#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/XTR9umLnhe

— AC Milan (@acmilan) March 28, 2021