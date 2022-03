Milan Femminile, contro la Juventus sconfitta peggiore di sempre

Contro la Juventus women nella semifinale di andata di Coppa Italia per il Milan Femminile è arrivata la sconfitta peggiore di sempre

Un pomeriggio da dimenticare per le rossonere di Maurizio Ganz: al Vismara il Milan esce sconfitto per 6-1 dalla Juventus nell’andata della Semifinale di Coppa Italia, con le bianconere che quindi ipotecano l’accesso alla Finale Un punteggio che è decisamente severo per le rossonere, punite eccessivamente in una partita dove fino al quarto gol ospite era stato un generoso Milan ad avere tante occasioni da gol contro una Juventus decisamente più cinica.

Resta il fatto però che quella contro le bianconere è la peggior sconfitta nella storia del Milan Femmminile che non aveva mai perso con più di 4 gol di scarto. La Juventus Women dal canto suo si conferma bestia nera, è la squadra che ha battuto di più le rossonere (7 volte) in tutte le competizioni