Milan Femminile, Giacinti: «Sento tutto il vostro amore» – FOTO

Attraverso i propri canali social, Valentina Giacinti ha ringraziato i tifosi per tutti gli auguri di compleanno ricevuti

L’attaccante del Milan Femminile, Valentina Giacinti, ha utilizzato i propri canali social per ringraziare tutti, per gli auguri ricevuti nel giorno del suo compleanno. Questo il messaggio della calciatrice rossonera:

«Grazie mille a tutti per gli auguri, siete tantissimi e sento tutto il vostro amore! Vi abbraccio forte. Vi voglio bene! P.s …e’ stata un figata festeggiarli in pigiama nel mio posto magico.. i navigli. thanks my friends».