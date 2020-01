Vince il Milan femminile sulla Roma dopo essere andata sotto di due reti. Ottima la prestazione delle ragazza di Ganz che le elogia

Successo in rimonta del Milan Femminile di Maurizio Ganz che dopo la sconfitta contro l’Empoli vince oggi contro la Roma dopo aver subito due reti. Grande prestazione dell’islandese Bjorg, nuovo acquisto che con una doppietta e un assist ribalta il risultato permettendo così al Milan femminile di battere le Giallorosse. Intervenuto ai microfoni ecco le sue dichiarazioni:

Sulla partita di oggi: «La sconfitta di Empoli è stata dura da digerire, oggi la Roma ci ha messo in difficoltà subito e forse con la testa eravamo ancora a Empoli. Poi, sul 2 a 0, le ragazze sono cresciute fisicamente e abbiamo recuperato la partita. Sul 2 a 2 ero convinto di andarla a vincere e siamo stati bravi tutti. Non era facile e le ragazze sono state delle eroine, mi hanno fatto vivere un momento bellissimo.»

Sul mercato di gennaio: «Avevamo bisogno di giocatrici che ci dessero più qualità sotto l’aspetto tecnico e anche davanti avevamo bisogno di più velocità. Il merito per i tre punti di oggi va a tutte. Giacinti ha fatto una partita straordinaria.»

Sul gol di Refiloe: «Un po’ me lo aspettavo. Abbiamo tante frecce al nostro arco. Sono contento per Jane e per la doppietta di Bjorg. Sono contento che tutta la squadra non ha mollato, forse anche io mi stavo spegnendo,ma mi hanno risvegliato.»

Sulla prossima partita: «Testa all’Orobica, in settimana andiamo a giocare a Bergamo e dobbiamo metterci la testa. Bene negli scontri diretti, ma siamo poco concentrate quando giochiamo con chi non punta in alto. Pensiamo all’Orobica, al Bari e poi al derby.»

Migliore in campo secondo te: «Maurizio Ganz. Aparte gli scherzi, il gruppo. Si vince tutti insieme e oggi abbiamo dato ancora una volta un bel segnale al campionato. Vogliamo quella Champions. Testa all’Orobica.»