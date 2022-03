Milan Femminile, Ganz: «Non molliamo e crediamo al posto in Champions»

Le parole di mister Ganz, dopo la vittoria del Milan Femminile contro la Fiorentina

«A Roma meritavamo qualcosa di più sicuramente, anche se poi la Roma ha preso due pali ma noi abbiamo avuto 2-3 occasioni incredibili. Oggi volevamo la vittoria, siamo entrati in campo per ottenere i tre punti e li abbiamo ottenuti giocando bene, lottando su ogni pallone. Oggi la squadra ha espresso quella cattiveria che delle volte ci vuole. Noi non vogliamo mollare da qua alla fine del campionato e poi vedremo cosa succederà alla fine. Sicuramente i 5 punti con la Roma sono tanti ma noi ci crediamo. Vogliamo fare il nostro cammino e poi vedremo cosa succederà».