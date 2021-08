Milan Femminile, Elisabet Spina: «Ecco la squadra da battere»

Milan Femminile: Elisabet Spina, direttore generale, ha affrontato il tema riguardante la nuova stagione che sta per prendere il via

«La Juventus resta la squadra da battere perché ha dimostrato di essere sempre un passo avanti alle altre, ma il livello generale si è alzato sia fra le big, sia fra tutte e dodici le squadre. Ogni partita sarà una battaglia e non ci saranno risultati scontati. Questo farà bene al movimento e metterà in evidenza la crescita generalizzata del campionato».

Elisabet Spina, in qualità di Direttore Generale del Milan Femminile, ha così commentato, ai microfoni di tuttomercatoweb la lotta per lo Scudetto, che vede direttamente coinvolte le rossonere in vista della nuova stagione.