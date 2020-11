Milan femminile: ecco la probabile formazione contro il Napoli

Il Milan femminile, sabato, sarà ospite del Napoli in terra campana. Maurizio Ganz vuole vincere per continuare a coltivare il sogno UWCL

Il Milan femminile sabato ore 12:30 sfiderà il Napoli in terra campana. Giacinti e compagne vogliono conquistare la sesta vittoria in campionato per proseguire il cammino verso la prossima Champions League e restare ovviamente a contatto con la Juventus capolista.

Maurizio Ganz dovrebbe confermare il fantastico 3-5-2, che ha letteralmente schiantato Empoli e Inter nelle ultime due giornate precedenti. In porta agirà certamente Korenciova; difesa blindata con Vitale, Fusetti e Agard; centrocampo con Tucceri e Bergamaschi sulle fasce, in mezzo Conc e Rask sarebbero per il momento favorite su Grimshaw e Mauri, con Jane unica indiscussa. In attacco confermato tandem Dowie-Giacinti.