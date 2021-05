Milan femminile, è Champions League: la festa delle ragazze – VIDEO

Milan femminile, con il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo oggi le rossonere hanno ipotecato la qualificazione in Champions

Milan femminile, con il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo oggi le rossonere hanno ipotecato la qualificazione in Champions League. Grandi festeggiamenti per le ragazze apprezzate pubblicamente anche dal proprio allenatore Maurizio Ganz.

«Complimenti a queste ragazze straordinarie, il merito di questo obiettivo è tutto loro».