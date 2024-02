Milan Femminile, Dubcova: «Voglio godermi ogni momento, ecco cosa mi aspetto contro la Fiorentina»

Kamila Dubcova, centrocampista del Milan Femminile si è raccontata ai canali ufficiali del club rossonero in vista della Fiorentina

Kamila Dubcova, centrocampista del Milan Femminile, si è raccontata ai canali ufficiali del club rossonero in vista del match di domani contro la Fiorentina:

PAREGGIO CONTRO IL POMIGLIANO – «Immaginavamo che contro il Pomigliano sarebbe stata una partita difficile come sempre quando giochi contro un’outsider sulla carta che non ha nulla da perdere. In sfide così è importante segnare il prima possibile, ma non ci siamo riuscite e col passare dei minuti loro hanno preso fiducia e noi ci siamo innervosite. Abbiamo fatto molti cross, ma non abbiamo creato buone occasioni e questo è stato il problema maggiore, la qualità nella trequarti offensiva. Dobbiamo dimostrare sotto diversi punti di vista, prima di tutto lavorando sotto il profilo mentale: credo che abbiamo perso tanti punti per non essere state abbastanza forti mentalmente. Dobbiamo anche lavorare sulla fase offensiva perché può capitare di subire un gol, ma dobbiamo essere capaci di segnare due o più reti»

CORTI – «Penso di avere un ottimo rapporto con mister Corti, lo rispetto molto non solo come allenatore, ma anche come persona. Credo che abbia portato tanta energia e positività alla squadra. Ed è sicuramente una cosa positiva. Mi piace anche come ci stiamo allenando, penso che il suo arrivo ci abbia fatto bene»

TRIPLETTA AL SASSUOLO – «È stata una partita speciale per me, anche perché giocavamo nel mio stadio ai tempi del Sassuolo, l’altra mia squadra italiana. Sono felice di aver segnato, è stata una partita speciale, la mia prima tripletta in Italia e mi ha reso molto felice. Sono molto contenta di avere la possibilità di giocare e provo a godermi ogni minuto in campo. So che devo continuare a lavorare duro per guadagnare il posto in questa squadra perché ci sono tante ottime giocatrici. La concorrenza è importante e tutte dobbiamo dare il 100% in ogni partita e in ogni allenamento»

FIORENTINA – «Mi aspetto una partita molto difficile come sempre contro la Fiorentina. Loro sono un’ottima squadra, hanno individualità importanti. Dovremo stare attente in fase difensiva, non concedendo loro l’opportunità di segnare, cercando anzi di forzare i loro errori. Dall’altra parte, dovremo essere aggressive ed efficienti in attacco per segnare. Sarà una partita difficile, speriamo di vincere»