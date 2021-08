Milan femminile: domani sfida all’Atletico Madrid, il programma

Domani il Milan femminile sfiderà in amichevole l’Atletico Madrid. Gara importante per testare la condizione fisica…

Domani il Milan femminile sfiderà in amichevole l’Atletico Madrid. Gara importante per testare la condizione fisica delle ragazze di Maurizio Ganz a nove giorni dal primo match ufficiale, valido per i preliminari di Uefa Women Champions League contro lo Zurigo.

Domani mattina le rossonere partiranno verso Madrid. Una volta atterrate: visita al campo, rifinitura e calcio di inizio ore 20:00. Lunedì 9 agosto ritorno a Milano.