Ultimo impegno nella Women’s Cup per il Milan Femminile, avverario il Club America: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live. In palio il terzo posto del torneo amichevole

Sintesi Milan Femminile Club America 2-1

1′ Inizia il match

3′ Gol Martinez – Sblocca subito il match il Club America: palla sanguinosa persa da Dubcova in mezzo al campo che avvia il contropiede avversario finalizzato da Martinez che in spaccata batte Giuliani

6′ Occasione Bergamaschi – la rossonera ben servita da Asllani a tu per tu con Masciarelli calcia in diagonale, il tiro non è preciso e finisce clamorosamente fuori

14′ Tiro Dubcova – la rossonera prova la conclusione dalla distanza, tiro centrale blocca senza problemi Masciarelli

30′ Partita bloccata le rossonere di Ganz non riescono a creare pericoli nell’area avversaria

38′ Gol Tucceri – punizione magistrale della rossonera dal limite dell’area. Traiettoria a scavalcare la barriera che batte Masciarelli

43′ Gol Bergamaschi- azione corale del Milan avviata da Asllani, parla al centro che finisce sui piedi di Tucceri che calcia in porta sulla traiettoria c’è Bergamaschi che devia in porta per il vantaggio rossonero

45’+4 Finisce il primo tempo

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Milan Femminile Club America 2-1: risultato e tabellino

MILAN FEMMINILE (4-2-3-1): Giuliani; Carage, Mesjasz, Fusetti, Thrige Andersen, Rubio Avila, Tucceri; Dubcova, Bergamaschi, Thomas; Asllani. A disp. Babb, Beka, Arnadottir, Adami, Vigilucci, Piemonte, M.dubcova,Guagni All.Ganz

CLUB AMERICA: (4-3-1-2): Masciarelli; Valera, Orejel, Farias, Godinez; Perez, Gonzalez, Hernandez; Martinez; Pelayo Bernal, M. Hernandez. A disp: Gonzalez, Kaci, Palacios, Cuevas, A.Gonzalez, Rodriguez, Enciso, Camberos, Luna

RETI: 4′ Martinez; 38′ Tucceri;

AMMONITE: