Milan Femminile: i numeri di Asllani, futura rossonera

Il Milan Femminile ha chiuso il colpo Kosovare Asllani per la prossima stagione. Ecco tutti i numeri della svedese

Il Milan Femminile ha chiuso il colpo Kosovare Asllani per la prossima stagione. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e come si dice spesso in questi casi manca solo la firma e l’annuncio ufficiale. Il suo contratto con il Real Madrid è in scadenza al 30 giugno e la giocatrice arriverebbe in Italia a parametro zero.

In carriera Kosovare può vantare oltre 10 presenze con la Nazionale maggiore svedese e 40 gol. Nell’ultima stagione ha siglato 7 gol in 17 presenzecon più di 10 assit su 909 minuti . Mentre nelle stagioni precedenti ha realizzato 32 gol. Al Milan ritrova Ibrahimovic con cui ha condiviso l’esperienza nella stessa società ai tempi del Psg