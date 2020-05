Milan Femminile: anche le Women tornano ad allenarsi

Dopo i colleghi maschili, anche le ragazze del Milan Femminile hanno ripreso le sessioni di allenamento a Milanello dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19.

Dall’account ufficiale del Milan, il tweet con le foto della seduta odierna seguite dal messaggio: «Bentornate».

#FollowTheRossonere: the girls are back in training 🔙

Riprendono gli allenamenti per le rossonere: bentornate ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/S3wajKWQtR

— AC Milan (@acmilan) May 26, 2020