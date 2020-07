Milan Femminile, al via la nuova stagione rossonera – FOTO

Il Milan Femminile inizia la nuova stagione con grande entusiasmo. Proprio oggi le rossonere hanno cominciato la preparazione in vista di un’annata che potrebbe portare grandi soddisfazioni. Il club, attraverso un post sul proprio canale Twitter ufficiale, ha pubblicato le prime foto delle ragazze di Maurizio Ganz:

New signings and a new season for our girls 💪🏻

Learn more about the upcoming campaign!

Nuovi arrivi e nuova stagione 💪🏻

Il 2020/21 delle rossonere è già iniziato!

