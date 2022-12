Milan, febbre da stadio: San Siro quasi tutto esaurito per la Roma

Dopo oltre un mese e mezzo i tifosi del Milan potranno presto tornare allo stadio a sostenere la squadra. È caccia al biglietto

Dopo la lunga pausa per il Mondiale presto i tifosi del Milan ritorneranno a San Siro. Il prossimo appuntamento casalingo per la squadra di Pioli sarò il prossimo 8 gennaio nel big match contro la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport i biglietti per il match sono quasi tutti esauriti.

Prosegue bene anche la vendita per la gara degli ottavi di Coppa Italia. Il match contro il Torino, in programma l’11 gennaio alle ore 21:00, ha fatto registrare già 60mila tagliandi venduti.