Milan, l’Euroderby tra gioie e dolori: evento e problema campionato. Scaroni lo brama, Pioli e Maldini meno, ma la possibilità c’è

Ai quarti di finale di Champions ci sono entrambe le squadre milanesi: prima il Milan, scorsa settimana, ora l’Inter. La possibilità che le due si affrontino al prossimo turno europeo è possibile, sebbene non siano tutti a volerlo.

La città sogna il derby, ma la società rossonera e il tecnico meno. Scaroni si è detto contento: l’Euroderby sarebbe un evento mediatico globale e significherebbe tanto per le due squadre, anche in ottica nuovo stadio. Maldini e Pioli hanno dichiarato di voler preferire una squadra straniera per due motivi: un ipotetico derby ai quarti si rifletterebbe sul campionato e la lotta al secondo posto; il derby, poi, toglierebbe fuori sicuramente un’italiana dalla semifinale. Il Milan, però, è pronto per tornare sul palcoscenico europeo, dove si sente a suo agio e dove sa di poter far bene: dopo tutto, nessuno sarebbe contento di incontrare il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.