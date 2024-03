Milan Empoli: occasione Jovic, il retroscena sul riscatto! Così il serbo si gioca il futuro

Domani in Milan Empoli potrebbe esserci l’occasione per Jovic. Il retroscena sul riscatto, così il serbo si gioca il futuro in rossonero

Tra i possibili titolari domani pomeriggio nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023-24 tra Milan ed Empoli potrebbe esserci Jovic. Il serbo si gioca molto per la sua permanenza in rossonero.

L’attaccante serbo torna a disposizione dopo aver scontato le due giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo per l’espulsione diretta contro il Monza. Come riportato da Calciomercato.com arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina la passata estate, ha la possibilità di invogliare il club di via Aldo Rossi a far scattare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione, valido anche al termine della stagione 2024/2025 e della 2025/2026.