Milan Empoli, occhi su Baldanzi: ecco l’asso nella manica di Maldini. Il giocatore dell’Empoli è uno degli obiettivi rossoneri

Milan e Inter hanno messo nel mirino Tommaso Baldanzi, talento dell’Empoli classe 2003 che ha impressionato in questo campionato. Possibile derby di mercato per lui, ma altre squadre di Serie A potrebbero intromettersi in questo duello milanese.

I rossoneri cercano un giocatore in quella zona del campo e i buoni rapporti con l’Empoli potrebbero aiutare: doppio affare nel 2019, quando il neo dt Maldini ha acquistato Bennacer e Krunic, due colonne portanti della squadra di Pioli. Lo scrive Tuttosport.