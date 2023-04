Milan, Leao non è al 100%: scelto il suo sostituto contro l’Empoli. Pioli fa riposare il portoghese e fa tornare titolare un attaccante

Come riferito da Tuttosport, Leao non è al 100%: non ci sono dubbi sulla sua presenza nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League del Milan contro il Napoli. Pioli, tuttavia, preferisce farlo riposare.

Al suo posto c’è Rebic: il croato torna titolare in una stagione difficile per lui, la cui presenza è stata solo a sprazzi.