Il Milan si prepara all’uscita del prossimo Fifa 22. Il celebre gioco calcistico sta svelando alcuni dei prossimi ratings dei giocatori ed i rossoneri, attraverso un video sui propri canali social, hanno mostrato ad alcuni giocatori il proprio. In un clima di grosse risate, il più indispettito è certamente Giroud, che non condivide il suo valore di velocità, mentre Tonali snobba Brahim Diaz: «La sua carta non la prenderei mai».