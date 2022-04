Ecco chi è Mohammed Alardhi, presidente esecutivo di Investcorp in trattativa per acquistare il Milan. L’approfondimento

Desta curiosità intorno all’ambiente Milan la figura di Mohammed Alardhi. La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un approfondimento sul presidente esecutivo di Investcorp. Tra la passione per le arrampicate (ha scalato il Kilimangiaro) al segreto della data di nascita. È un ex pilota della Royal Force dell’Oman ed è entrato in Investcorp nel 2008.

Ora punta ad entrare nel mondo del calcio, sport che in Medio Oriente sta prendendo sempre di più piede e che vedrà ospitare il prossimo Mondiale nello stato del Qatar. L’obiettivo è chiudere entro la fine di questa settimana.