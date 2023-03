Milan, il doppio binario e l’occasione persa contro la Salernitana. In una settimana, due squadre diverse e il campionato si complica

Il Milan inciampa di nuovo in Serie A. Dopo il pari contro il Tottenham, che gli ha permesso di accedere ai quarti di finale, i rossoneri ritornano in parte quelli di Firenze: non la sua versione migliore.

È un doppio binario: stanca causa le fatiche della Coppa europea, dove si è visto il miglior Milan, la squadra di di Pioli contro la Salernitana conquista il punto che gli serve per agganciare la Roma al quarto posto. Il turno, però, era favorevole per conquistare i tre punti e agganciare invece l’Inter al secondo posto. È un occasione sprecata, scrive La Gazzetta dello Sport.