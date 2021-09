Milan, doppia sfida con Venezia e Spezia. Vietato sbagliare

Il Milan è atteso dalla doppia sfida con Venezia e Spezia. I rossoneri non possono sbagliare contro le piccole

Il Milan non può sbagliare il doppio confronto con Venezia e Spezia: sei punti sono l’obiettivo da centrare per continuare a restare tra le squadre di testa.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, gli scontri con le squadre di medio-bassa classifica sono stati decisivi per far perdere lo Scudetto nella passata stagione, finito ai cugini dell’Inter.