Milan, Donnarumma nuovamente premiato dalla EA Sports

Grandi prestazioni riconosciute a Donnarumma che per la seconda volta è entrato a far parte della squadra delle settimana di EA Sports

Gianluigi Donnarumma è entrato per la seconda volta nella squadra della settimana stilata dalla EA Sports per la modalità Fifa Ultimate Team del videogioco Fifa 20. La carta del giocatore partiva a inizio gioco aveva l’Overall di 85. Per Overall si intende un valore numerico costituito dalla media delle statistiche di un calciatore sommato a parametri speciali.

A Donnarumma, grazie alle sue prestazioni, è stato riconosciuto due volte un aumento dell’Overall e quindi delle sue statistiche e il valore della sua carta è arrivato a 87. Questo fa capire come ormai Gianluigi Donnarumma è considerato al livello dei più grandi portieri in Europa. Donnarumma inoltre ha solo 20 anni e tutta una carriera davanti. Con il contratto che piano piano si avvicina alla scadenza, il Milan sarà costretto a lavorare duro per trattenere il portiere italiano per ancora molte stagioni.