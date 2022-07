Milan, Daniel Maldini in uscita: c’è l’Hellas Verona

Calciomercato Milan, Daniel Maldini in procinto di lasciare il club rossonero. Pronto il passaggio all’Hellas Verona

Calciomercato Milan, Daniel Maldini in procinto di lasciare il club rossonero. Pronto il passaggio all’Hellas Verona.

Come riportato dal Corriere dello Sport il giovane attaccante andrà infatti in prestito agli scaligeri per trovare più minutaggio. In attesa della definitiva fumata bianca, dovrebbe essere convocato per l’amichevole tra Milan e Colonia.