Milan, Dalot non convince: occhi su Emerson del Betis

Le prestazioni di Diogo Dalot non stanno convincendo l’ambiente Milan, che ora guarda ad Emerson del Betis come obiettivo

Il Milan non sembra più convinto del riscatto di Diogo Dalot. Il laterale portoghese è stato tra i peggiori nella sconfitta contro lo Spezia ed i rossoneri ora si guardano intorno in vista di giugno.

Secondo Todofichajes, uno dei nomi preferiti dalla dirigenza è quello di Emerson, terzino di proprietà del Barcellona autore di un’ottima stagione al Betis. Il brasiliano sarebbe attratto dall’idea di giocare al Camp Nou, ma la presenza di Dest, Sergi Roberto e Mingueza sembrano sbarrargli le porte per la maglia blaugrana. L’idea di poter giocare con più continuità in un club importante come il Milan sembra dunque non dispiacergli.