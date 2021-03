Milan, da Ibra a Kjaer e Kessie: il punto sul rientro dei nazionali

Il Milan abbraccerà domani i propri nazionali: Ibrahimovic torna questa sera, attesi nelle prossime ore anche Kjaer e Kessie

Milan: intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali:

«Ibra tornerà questa sera, Bennacer, Calhanoglu e Gabbia sono già rientrati, nelle prossime ore torneranno anche Kjaer e Kessie. Domani l’allenamento è stato posticipato al pomeriggio proprio per permettere a molti nazionali che rientrano di mattina di prendere parte al lavoro di Milanello nel pomeriggio. È un calendario intenso: ci sono giocatori che giocano stasera, vedi Donnarumma, rientrerà nella notte, domani farà defaticante, venerdì farà la rifinitura in vista della partita di sabato che non sarà alle 18 o alle 20:45 ma alle 12:30».