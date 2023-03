Milan, la crisi un problema di testa: a breve il momento della verità. I rossoneri sono spenti e persi, ad aprile tocca ritrovarsi

Gennaio come marzo. Il Milan del primo mese del 2023 era spento, perso, senza anima: i risultati, dal pareggio contro la Roma subito in rimonta, ne hanno dato una dimostrazione plastica. A marzo, i rossoneri sono ricaduti nello stesso girone dell’inferno: la forza di lottare e tornare in pista si è persa, non c’è più; il Milan nella testa non è più all’altezza.

L’obiettivo qualificazione Champions è importanti per tutti a Milano. Nel frattempo, il doppio scontro ai quarti di finale contro il Napoli, in una competizione europea che al Milan ha fatto bene, mostrerà la verità: se l’anima del Milan brucia ancora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.