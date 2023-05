Milan, la crisi di gennaio costa caro: ecco i due fattori scatenanti. L’attacco ne è stato la dimostrazione, con Giroud sempre impiegato

Il Milan vuole la qualificazione alla prossima Champions League ma i rossoneri sono in lotta con le altre squadre per l’ambito rossonero. In casa rossonera, a costare è stato il passaggio a vuoto avuto a gennaio: un momento di crisi, frutto di due fattori.

I titolari erano stanchi, spremuti dalle precedenti partite e dal Mondiale di Qatar, e le seconde linee non hanno convinto. Caso emblematico quello di Giroud: costretto a giocare tutte le partite, o quasi, perché nessuno all’altezza è riuscito a dargli cambio, con prestazioni deludenti di Origi e Rebic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.