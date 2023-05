Milan Cremonese: Tomori coscia ok, ma sarà squalificato. Le ultime sulle scelte di Pioli in vista del match di mercoledì

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nulla di grave per Fikayo Tomori, uscito dopo 45 minuti della sfida tra Roma e Milan per una contusione alla coscia destra.

Il difensore rossonero non ci sarà comunque mercoledì contro la Cremonese perché squalificato. In difesa possibile turno di riposo per Kjaer, con Kalulu e Thiaw titolari. Pioli ragiona sul turnover in attacco: uno tra Rebic e Origi può prendere il posto di Giroud.