Milan Cremonese, turnover anche in difesa? La scelta di Pioli. In panchina Kjaer e Tomori, partirebbero titolari Kalulu e Thiaw

In vista di Milan Cremonese, Stefano Pioli ha intenzione di fare turnover, ma non massiccio come in uscite precedenti.

Novità anche in difesa: la coppia centrale titolare potrebbe essere Kalulu-Thiaw. In panchina, dunque, Kjaer e Tomori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.