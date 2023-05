Milan Cremonese, chi prenderà il posto di Giroud? Pioli ha deciso! Sarà Origi a guidare l’attacco rossonero a San Siro

Per Milan Cremonese cambio anche in attacco. Pioli sceglie di far riposare ancora una volta Giroud.

Al suo posto non ci sarà Rebic, ma Origi, che tornerà titolare.