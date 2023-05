Milan Cremonese, la moviola: ecco gli episodi chiave del match. Giusto il rosso a Pickel, Saelemaekers era in fuorigioco

In Milan Cremonese pochi episodi da analizzare. Il fuorigioco di Saelemaekers in occasione del vantaggio rossonero annullato dal Var è millimetrico, ma c’è. Due situazioni in area di rigore della Cremonese, con protagonisti Calabria e Tonali, ma Pairetto fa giocare.

Al 95′, l’episodio chiave: Banti richiama Pairetto per condotta violenta di Pickel, giusto dare il cartellino rosso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che assegna voto 6 al fischietto di Pairetto.