Milan Cremonese, cambi in difesa? Ecco la nuova coppia centrale. Gioventù in difesa con Kalulu e Thiaw nell’undici titolare

Il Milan cambia pelle per affrontare la Cremonese a San Siro: Pioli opta per un parziale turnover. Cambio anche in difesa.

Per far fronte all’assenza di Tomori per squalifica, il tecnico rossonero schiera Kalulu e Thiaw. Uno dei due sostituirà Kjaer, che va in panchina