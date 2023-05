Milan Cremonese, c’è De Ketelaere: i numeri parlano chiaro!

Milan Cremonese, torna titolare De Ketelaere? Le ultime. Il belga dovrebbe essere schierato da Pioli dal primo minuto

Il Milan attende a San Siro la Cremonese per conquistare i tre punti necessari per conquistare il quarto posto, l’ultimo disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel turno infrasettimanale, Pioli sceglie De Ketelaere.

Sarà lui titolare sulla trequarti rossonera. Una nuova chance per rilanciarsi e rilanciare il Milan, che con il belga in campo dal primo minuto a San Siro non sempre le cose sono andate bene. L’unica vittoria è arrivata contro il Bologna ad inizio campionato, poi sono seguite le sconfitte con Sassuolo e con Torino in Coppa Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.