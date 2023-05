Milan, De Ketelaere delude ancora: il belga rimandato, ma… Si attenderà la prossima stagione, ma i segnali non sono positivi

Lo stadio cantava il nome di Charles De Ketelaere. Tornato titolare in Milan Cremonese, il pubblico di San Siro ha provato a spingere il talento belga, che non si è sbloccato in rossonero, non solo in chiave gol. Il coro però è inutile: altra prestazione deludente del giovane belga.

De Ketelaere sbraccia molto per chiedere il pallone, ma i problemi arrivano quando lo ottiene. Nessun guizzo particolare, solo tocco per un compagno vicino o all’indietro. Ha la possibilità di firmare la rete del vantaggio rossonero, ma si fa ipnotizzare da Carnesecchi.

La società rossonera ha già dichiarato che lo attenderà, come hanno fatto con altri come Leao o Tonali. I due, però, segnali incoraggianti al primo anno li avevano mostrati, De Ketelaere poco e nulla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.