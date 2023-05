Cremonese, il programma alla vigilia della sfida con il Milan. Seduta di allenamento mattutina, poi Ballardini in conferenza stampa

Mercoledì alle ore 21:00 ci sarà Milan Cremonese. Seduta mattutina per i rossoneri a Milanello. Stesso programma anche per la squadra di Ballardini: alle 11 allenamento.

Poi il tecnico si recherà in conferenza stampa. Non interverrà invece Pioli, che non farà alcuna conferenza stampa.