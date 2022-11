Convocati Francia per il Mondiale: la decisione del Ct Deschamps su Giroud e Maignan. Ecco le scelte ufficiali

La Francia ha reso nota la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. Tra i 25 giocatori scelti dal Ct Deschamps ci sono anche Theo Hernandez e Giroud. Out invece il portiere rossonero Mike Maignan.