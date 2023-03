Milan, contro il Napoli non c’è partita: i numeri lo confermano! I rossoneri non sono all’altezza in un aspetto fondamentale

In vista della sfida contro il Napoli, oltre a classifica e reti fatti e subite, c’è un altro problema che il Milan deve affrontare e dove si trova in difetto: i gol segnati da calcio piazzato.

Solo tre da calcio d’angolo, nessuno da calcio di punizione. Sul primo scenario, il motivo è che il Milan è una squadra bassa, ma questa non è una giustificazione sufficiente. Nessun altro spunto è stato provato e il confronto con il Napoli peserà: 13 vs 3, non c’è partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.